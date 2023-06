Sprit an Autobahntankstellen teils massiv überteuert / ADAC Stichprobe Preisaufschlag von bis zu 70 Cent je Liter im Vergleich zur nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn

München (ots) - Tanken an einer Autobahntankstelle - das kann richtig ins Geld

gehen. Wie deftig vielerorts jedoch die Preisaufschläge ausfallen, zeigt eine

aktuelle Stichprobe des ADAC. Dabei hat der Club die Preise von Benzin und

Diesel an 40 Autobahntankstellen zeitgleich mit den Spritpreisen der jeweils

nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn verglichen. Im Schnitt mussten

die Autofahrerinnen und Autofahrer an der Autobahn 41,7 Cent je Liter Super E10

mehr bezahlen. Dieselfahrer zahlten im Mittel 35,9 Cent je Liter mehr für ihren

an der Autobahn gekauften Kraftstoff.



Die ermittelten Preisunterschiede innerhalb der 40 Tankstellen-Pärchen

variierten sehr stark. Spitzenwert: An einer der Autobahntankstellen mussten die

Kunden 69,9 Cent je Liter Super E10 mehr bezahlen als an der nächstgelegenen

Tankstation abseits der Autobahn. Diesel kostete an derselben Autobahntankstelle

55,8 Cent mehr.