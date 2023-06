Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Steigende Zinsen und die politische Landschaft setzen dieImmobilienmärkte unter Druck. Viele Eigentümer sind verunsichert und fragensich, wie sie jetzt noch den besten Preis erzielen. Navid Ebrahimi ist mitMaklerhelden24 erfolgreich am Berliner Immobilienmarkt unterwegs und sorgt mitseinem Expertenteam dafür, dass seine Kunden ihre Immobilie zum bestmöglichenPreis verkaufen. Dabei unterstützt er seine Kunden mit einer speziellenPotenzialanalyse, kosteneffizienten Immobilienaufwertungen und einereinzigartigen Vermarktung dabei, den Wunschpreis für ihre Immobilie zu erzielen.Hier erfahren Sie, worin das Angebot des Experten besteht und wie er sich vonseinen Mitbewerbern unterscheidet.Lange Zeit kannten die Immobilienpreise nur die Aufwärtsrichtung, doch das hatsich nun geändert. Auch am Berliner Immobilienmarkt fallen die Preise so starkwie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Das bekommen vor allem private Verkäuferzu spüren: Bieten sie ihre Objekte eigenhändig auf Online-Portalen wie ImmoScoutan, melden sich oft gar keine Interessenten mehr. Kann hier ein Makler helfen?"Auf jeden Fall. Gerade in der aktuellen Marktlage sollte bei einemPrivatverkauf ein guter Makler beispringen", sagt Navid Ebrahimi vonMaklerhelden24. "Denn viele unterschätzen die richtige Preisgestaltung - istdiese unrealistisch, wird sich das Objekt auch auf längere Sicht nichtverkaufen. Zudem können sich in der momentanen Krisenzeit nur Käufer ab deroberen Mittelschicht eine Immobilie leisten. Diese müssen daher gezielt gefundenund kontaktiert werden, was ohne professionellen Makler kaum gelingen wird."Navid Ebrahimi kennt die verschiedenen Käufergruppen in Berlin und Umgebung sehrgenau: Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung am Berliner Immobilienmarktund hat schon zahlreichen Eigentümern zu einem Verkauf zum Bestpreis verholfen.Allerdings vermittelt er dabei nicht einfach nur zwischen den Parteien, sondernhat mit seinem Unternehmen Maklerhelden24 ein einzigartiges Konzept entwickelt,um durch die Nutzung von alternativen Vermarktungsstrategien wie Home Stagingund Social Media Ads zielgruppengenau die geeigneten Käufer anzusprechen und denVerkauf entscheidend zu fördern.Der Immobilienmarkt im WandelDer Immobilienmarkt hat sich gewandelt, das ist vielen Verkäufern undEigentümern noch nicht bewusst. Mittlerweile haben wir es nämlich mit einemKäufermarkt zu tun - das Angebot übersteigt damit die Nachfrage. Umso wichtigerist es, seine Immobilie optimal am Markt zu präsentieren, um sie zum Bestpreiszu verkaufen. "Viele Verkäufer sagen sich: 'Einige Fotos ins Netz stellen und