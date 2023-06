BERLIN (dpa-AFX) - Durch Behandlungen nur in spezialisierten Kliniken lassen sich laut einer Analyse tausende Todesfälle bei Schlaganfällen und schweren Erkrankungen wie Krebs vermeiden. Eine Konzentration mit Qualitäts-Mindeststandards biete "erhebliche Potenziale" für bessere Ergebnisse, heißt es in einem am Donnerstag in Berlin vorgelegten Bericht einer Regierungskommission, die das Bundesgesundheitsministerium berät. Wegen der hohen Krankenhausdichte in Deutschland müssten dabei auch "keine wesentlichen Einschränkungen der Erreichbarkeit in Kauf genommen" werden.

Konkret gebe es das Potenzial, bei elf untersuchten Krebsarten jährlich mehr als 20 000 Lebensjahre zu retten, wenn alle Patienten in zertifizierten Krebszentren behandelt würden, heißt es in der Stellungnahme. Bisher würden dort je nach Krebsart zwischen 35 und 84 Prozent der Patientinnen und Patienten behandelt.