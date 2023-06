Wirtschaft FDP glaubt an Rückhalt der Länder beim Heizungsgesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, glaubt an eine schnelle Einigung in den finalen Verhandlungen zum Heizungsgesetz. "Ich bin guter Dinge, dass das vor dem Sommer gelingt", sagte er am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.