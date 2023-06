Vor allem Frauen und Rentner im Osten des Landes beziehen Grundrente

BERLIN/TRAVEMÜNDE (dpa-AFX) - Vor allem Frauen und besonders Rentner im Osten des Landes bekommen die 2021 eingeführte Grundrente. Das teilte die Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung, Anja Piel, am Donnerstag bei der Bundesvertreterversammlung in Travemünde mit.

Demnach gingen Ende 2022 mehr als drei Viertel der Altersrenten mit Grundrente an Frauen. In den ostdeutschen Bundesländern bekamen 7,1 Prozent aller Altersrenten den Grundrentenzuschlag, in den westdeutschen Ländern waren es 4,6 Prozent.