PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Sie reagierten mit den Verlusten auf die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress sowie die Schwäche der Wall Street. Der oberste US-Währungshüter hatte mit seinen Ausführungen die Hoffnungen der Finanzmärkte enttäuscht. "Die Fed will weiter abwarten und hält sich die Möglichkeit weiterer Leitzinsanhebungen offen", stellte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. "Viele Anleger hatten dagegen ein klares Signal in Richtung Ende erhofft."

Gegen Mittag verlor der EuroStoxx 50 knapp ein Prozent auf 4280,79 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 1,2 Prozent auf 7173,79 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,86 Prozent auf 7494,44 Punkte nachgab. Auch der Schweitzer Aktienmarkt lag im Minus. Die Schweizer Nationalbank hatte den Leitzins auf 1,75 Prozent angehoben und damit den Erwartungen entsprochen. "Die SNB bleibt bei ihrem Wortlaut, wonach nicht auszuschließen sei, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein würden", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank an. "Dies ist eine für SNB relativ klare Forward Guidance - eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte dürfte im September so gut wie sicher gesetzt sein."