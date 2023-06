Agentur für Wirtschaft & Entwicklung und Deutschland - Land der Ideen starten dritte Runde des afrikanisch-deutschen Führungskräfteprogramms AGYLE

Berlin (ots) - Internationale Jury wählt 40 Nachwuchsführungskräfte aus Ghana,

Ruanda, Senegal und Tunesien sowie Deutschland für das Führungskräfteprogramm

"AGYLE - African German Young Leaders in Business" aus / Jahresthema 2023 lautet

Digitale Transformation / Teilnehmende aus Deutschland und Afrika treffen sich

für eine Veranstaltungswoche vom 11.-15.09.2023 in Berlin / Infos zu den

ausgewählten Führungskräften unter http://www.agyle-programme.com



Für den dritten Jahrgang des deutsch-afrikanischen Führungskräfteprogramms AGYLE

hat eine internationale Jury aus insgesamt 250 Bewerbungen 40 junge

Führungspersönlichkeiten aus Ghana, Ruanda, Senegal und Tunesien sowie aus

Deutschland ausgewählt. AGYLE (African German Young Leaders in Business) wird

von der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der

Ideen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) durchgeführt. Ziel des Programms ist es, junge

Führungspersönlichkeiten aus Afrika und Deutschland zusammenzubringen, um die

Zusammenarbeit über Kontinente hinweg zu ermöglichen und an Lösungen für die

gemeinsamen globalen Herausforderungen zu arbeiten.