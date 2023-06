Envisics beschleunigt globales Wachstum - Eröffnung der Europa-Zentrale in Deutschland

Milton Keynes / Rüsselsheim (ots) -



- Führender britischer Anbieter von Automobil-Holographie-Displays eröffnet Büro

bei Frankfurt a.M.

- Verstärkte Zusammenarbeit mit deutschen Automobilherstellern geplant



Envisics, der führende Anbieter dynamischer holographischer Technologie für

Fahrzeugcockpits, verstärkt seine globale Präsenz mit der Neu-Eröffnung einer

Vertriebsrepräsentanz in Deutschland. Envisics wird von Deutschland aus seinen

Vertrieb in Europa steuern. Das Büro befindet sich in Neu Isenburg bei Frankfurt

am Main.