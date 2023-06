Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Was der Endanwender bei jeder Office-Anwendung als kurzesUpdate gewohnt ist, kann bei einem ERP-System bis zu einem halben Jahr inAnspruch nehmen: Der Releasewechsel auf eine neue Version. Während zentraleGeschäftsfunktionen wie Buchhaltung, Warenwirtschaft oder Fertigung von einergut funktionierenden ERP-Lösung abhängen, sollte bei einem großen Releasewechseldie Gretchenfrage gestellt werden: Wird die Bestandslösung nach demReleasewechsel den Anforderungen gerecht? "Je nach Anwendungslandschaft kann einReleasewechsel dem Aufwand einer Neuinstallation gleichkommen. Daher sollte voreinem Releasewechsel untersucht werden, ob das Bestandssystem noch dieAnforderungen erfüllt - auch in der Version nach dem Releasewechsel", sagtChristian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Der mittelständischeSoftwarehersteller hat sich bereits vor Jahrzehnten auf Betriebe und Unternehmenmit eigener Produktion und Losgrößen zwischen Einzel- und Massen- sowieVariantenfertigung spezialisiert. Das selbst entwickelte System bietet einenumfangreichen Standard, der mit Branchenobjekten auf das Unternehmenzugeschnitten werden kann. Als Add-ons werden zahlreiche weitere Funktionenangeboten, die den Nutzwert der Lösung weiter erhöhen.Ebenso weiche Faktoren beachtenZunächst ist das Festhalten an einer Altlösung keine gute Idee: Die Folgen einerveralteten ERP-Lösung wirken sich oftmals negativ auf das Geschäftsmodell aus.Ineffizienz und Schattenprozesse auf Abteilungsebene lähmen Wachstumspotenzialeim Unternehmen. Dazu zählt auch die Frustration von Mitarbeitern über dieBedienung des ERP-Systems. "Neben der möglicherweise mangelndenZukunftssicherheit führt eine unbequeme Benutzeroberfläche zu Frustration derMitarbeiter und zu Produktivitätsverlusten. In mangelnder User Experience liegtdie Hauptursache für Schattenprozesse, die außerhalb des ERP-Systems stattfindenund enorme Fehler erzeugen können. Arbeiten die Mitarbeiter hingegen gerne miteiner Lösung, ist obendrein die Wertschöpfung höher", sagt Christian Biebl vonPlanat. Zwar gilt die Akzeptanz einer Softwarelösung durch die Mitarbeiter eherals weicher Faktor, der allerdings nicht übergangen werden sollte.Wenn also das aktuelle ERP an seine Grenzen stößt und bei den Mitarbeitern beibestimmten Prozessen und einzelnen Schritten durch Nutzung von Excel-Tabellenoder papierbasierten Abläufen übergangen wird, bietet sich ein Wechsel auf einfunktionales Neusystem an. Je mehr Zeit Unternehmen vergehen lassen, umso höher