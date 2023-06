München (ots) - Das Aiways U6 SUV-Coupé kombiniert beeindruckendes Design mit

fortschrittlicher Technologie, um eine in seiner Klasse herausragende Reichweite

und ein aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Auf der ED1000-Rallye am vergangenen

Wochenende konnte er mit seinem geringen Verbrauch auch bei hoher

Durchschnittgeschwindigkeit punkten.



"Effizienz ist der Schlüssel zum Erfolg", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive

Vice President Overseas Operations bei Aiways. "Mit unserem neuen Aiways U6

SUV-Coupé haben wir größtmöglichen Wert auf optimale Energieausnutzung gelegt.

Sei es bei unserem neu entwickelten AI-PT-Antriebsstrang, dem intelligenten

Thermomanagement oder dem aerodynamisch ausgefeilten Design."





Technisch-innovatives Design mit sportlichem AuftrittMit seinem dynamisch-muskulösen Auftritt geht das Lifestyle-SUV allerdings nocheinen Schritt weiter. Hier folgt die Form der Funktion nicht mehr einfach,sondern sie arbeitet in perfekter Harmonie. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert vonnur 0,248 liegt das Aiways U6 SUV-Coupé in der Spitzengruppe seiner Klasse.Neben der windschnittig geschlossenen Haifisch-Front, den seitlichenLuftleitklingen und den konkaven Karosserie-Einzügen an den Flanken arbeitetauch das Heckdesign aktiv am niedrigen Strömungswiderstand. Die sanft abfallendeHeckklappe und die Abrisskante sorgen für geringe Verwirbelungen und erzeugenbei höheren Geschwindigkeiten sogar aerodynamischen Abtrieb.Hochdrehzahl-Synchronmaschine sorgt für Gewichts- und EffizienzvorteilHerzstück des Aiways U6 SUV-Coupé ist ein rein elektrischer Antriebsstrang mitdem 160 kW (218 PS) starken AI-PT-Elektromotor. DiePermanentmagnet-Synchron-Elektromaschine wurde als Hochrehzahlmotor ausgelegtund kann bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute drehen. Dieser Wert liegt gut 25Prozent über dem Wettbewerb und bringt durch das große nutzbare Drehzahlbandviele Vorteile. So kann der Motor zum einen kleiner und leichter ausfallen, denner verwendet weniger magnetisch aktives Material."Die intensive Entwicklungsarbeit an unserer AI-PT hat sich gelohnt", zeigt sichZeeshan Shaikh, Leiter Aiways Technical Center München. "Sie ist nicht nurleichter und weniger ressourcenintensiv, sie ist auch stärker und besser in dasFahrzeuggesamtsystem integriert. Dies zeigt sich vor allem in der Effizienz derMaschine."Optimale Temperierung von Antrieb und Innenraum dank WärmepumpeEin weiterer Baustein auf dem Weg zu optimaler Energieausnutzung ist dasoptimierte Thermomanagement. Für den AI-PT übernimmt dies ein neuerWärmetauscher, der nicht nur für die Kühlung des Triebwerks sorgt, sondern vor