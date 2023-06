Wirtschaft Dax nach deutlichen Verlusten am Mittag auf Konsolidierungskurs

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstagmittag seine deutlichen Verluste vom Morgen teilweise abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.920 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am Mittag mussten weiterhin vor allem Technologiewerte Einbußen hinnehmen. Am oberen Ende der Kursliste rangierten unterdessen Adidas und Zalando. "Von einem größeren Verkaufsdruck kann derzeit keine Rede sein", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.