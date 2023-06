WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 58 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Chemieunternehmens habe die Bewertung auf ein zuletzt in der schwierigen Lage 2010 erreichtes Niveau gedrückt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erscheine etwas übertrieben. Er senkte zwar seine Schätzungen, sieht in der Aktie aber auch mit dem neuen Kursziel weiter einen Kauf./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 26,90EUR gehandelt.



