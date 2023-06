FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag erstmals seit Anfang Mai wieder über 1,10 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung baute ihre deutlichen Vortagesgewinne etwas aus und zog am Mittag bis auf 1,1006 Dollar an. Der Euro profitiert von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in der Eurozone, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0923 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus am Donnerstag auf eine Reihe von Notenbankentscheidungen. So verschärfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Kampf gegen die Teuerung. Dazu erhöhte die SNB wie von Analysten erwartet ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Der Schweizer Franken geriet zum Euro unter Druck, da die Nationalbank ihre Inflationsprognosen für das zweite und das dritte Quartal senkte. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Nationalbank ihre Geldpolitik in Zukunft etwas weniger stark als bislang erwartet straffen könnte.