Übernahmegerücht! Darum geht die Ocado-Aktie am Donnerstag durch die Decke

Die Times berichtet am Donnerstag sogar von zwei möglichen Bietern, die an Ocado interessiert sein könnten. Angeblich sei ein Übernahmeangebot von um die acht britischen Pfund im Gespräch – ein üppiger Aufpreis von 85 Prozent zum Schlusskurs vom Mittwoch. Bei einem der Interessenten soll es sich um Amazon halten. Weder Ocado noch Amazon waren bislang zu einer Stellungnahme bereit.

Bestätigt oder nicht: Die Gerüchte lassen den Aktienkurs schon jetzt explodieren. Die Ocado-Aktie legte am Donnerstag rund 47 Prozent auf über sieben Euro zu. Die Amazon-Aktie liegt hingegen leicht im Minus, was aber auch an dem Streit mit der US-Verbraucherschutzbehörde FTC über das Mitgliedsprogramm Prime liegen dürfte.