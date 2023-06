Piedmont Lithium erweitert sein Führungsteam

James Griffiths tritt als Senior Vice President of Corporate Development and Treasury und Kara deBorde als Vice President of Risk Management in das Unternehmen ein

BELMONT, North Carolina, 22. Juni 2023 / IRW-Press / – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein Unternehmen mit Spezialisierung auf die Erschließung von Lithiumressourcen, welche für die Elektrofahrzeug-Lieferkette in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, hat heute zwei strategische Neuzugänge im Führungsteam bekannt gegeben, um das globale Projektportfolio des Unternehmens zu unterstützen. James Griffiths, ein globaler Industrie- und Corporate-Finance-Experte, wurde zum Senior Vice President of Corporate Development and Treasury ernannt. Kara deBorde, eine vielfach ausgezeichnete Risikomanagerin mit umfassender Führungserfahrung, trat als Vice President of Risk Management in das Unternehmen ein.

Keith Phillips, President und CEO von Piedmont, sagte, dass diese Positionen von entscheidender Bedeutung seien, da das Unternehmen kurz vor der Umsatzgenerierung aus dem Joint Venture Projekt North American Lithium steht und die Erschließungspläne für sein globales Portfolio an Lithiumprojekten weiter vorantreibe. „James und Kara sind hochqualifizierte Fachleute, die über ein fundiertes Wissen in ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen“, erklärte er. „James kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Investmentbanking vorweisen, die sich auf Fusionen, Übernahmen und Kapitalbeschaffung für Chemie- und Industrieunternehmen erstreckt, und er wird entscheidend dazu beitragen, unsere strategischen Prioritäten und Kapitalpläne voranzutreiben. Karas solider Hintergrund in der Risikominderung wird unsere Bemühungen um die Steigerung des Unternehmenswertes weiter unterstützen, und zwar durch die Festlegung der strategischen Vision für das Risikomanagement, um Piedmonts Verlustrisiko zu minimieren und die Kosten für Forderungen, Rechtsstreitigkeiten und Versicherungen zu kontrollieren. James und Kara sind starke Neuzugänge, und sie kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt zu Piedmont, da wir uns auf die ersten kommerziellen Lieferungen aus dem Projekt von North American Lithium im dritten Quartal 2023 vorbereiten und fleißig an den Produktionszielen in Ghana, Tennessee und North Carolina arbeiten.“