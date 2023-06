Seite 2 ► Seite 1 von 2

London/Taipeh (ots) - Preisgekrönte Cybersicherheitslösungen für dieAutomobilindustrie helfen OEMs und Tier-1-Zulieferern, potenzielle Bedrohungenzu erkennen und Schwachstellen zu schließenVicOne (https://www.vicone.com/) , ein führender Anbieter vonCybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, freut sich über den Gewinneiner der renommierten SC Awards Europe 2023 in der Kategorie "Best ThreatIntelligence Technology" und dass seine Lösungen in der Kategorie "Best EmergingTechnology" mit dem Prädikat "Highly Commended" ausgezeichnet wurden. DasUnternehmen wurde in der Kategorie "Best Threat Intelligence Technology" fürseine intelligenten Cybersicherheitslösungen für den Automobilsektorausgezeichnet und in der Kategorie "Best Emerging Technology" lobend für seinEnd-to-End-Cybersecurity-Portfolio für die Automobilindustrie erwähnt, das OEMsund Tier-1-Zulieferer dabei unterstützt, Cyberbedrohungen bei vernetztenFahrzeugen (Connected Car Ecosystem) zu identifizieren, bevor sie Schadenanrichten. Die Preise werden vom renommierten Cybersecurity-Verlag SC Media (https://www.scawardseurope.com/?utm_medium=EMAIL&utm_campaign=promotion&utm_source=20211126&utm_content=UA-1290429-41) vergeben und zeichnen Produkte undDienstleistungen aus, die sich von der Masse abheben und die Erwartungen derKunden übertreffen, um akute Bedrohungen und Cybersecurity-Angriffe abzuwehren.Dank der Ausstattung mit bewährter und nun preisgekrönter sogenannter"Automotive Threat Intelligence" lassen sich die Cybersicherheitslösungen vonVicOne leicht in großen Connected-Car-Netzwerken implementieren und unterstützendie Anwender bei der Verteidigung gegen aufkommende Cyberbedrohungen sowie beider Einhaltung neuer Sicherheitsvorschriften. Als Tochterunternehmen von TrendMicro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich derCybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in derBranche resultiert. Somit bietet VicOne ausgezeichneten Schutz für dieAutomobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die esseinen Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Sokönnen die End-to-End-Cybersicherheitslösungen dazu beitragen, eine potenzielleBedrohung zu erkennen, bevor sie ernsthaften Schaden anrichtet.Dank des fahrzeuginternen Vehicle Security Operation Centers (VSOC), einesbordeigenen Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) und einesspeziellen Tools zum Umgang mit Schwachstellen in der Cyberabwehr, ermöglichtdas VicOne-Cybersecurity-System faktenbasierte Entscheidungen und verhindert sounerklärliche Anomalien in den Netzwerken. Die kombinierten Sicherheitslösungen