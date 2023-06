Toshiba TV X9900L bietet fesselnden audiovisuellen Genuss

HONGKONG, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die kürzliche Markteinführung des hochmodernen Fernsehers Toshiba TV X9900L OLED war sowohl ein Zeugnis von feinster Handwerkskunst als auch von ästhetischem Design. In diesem Sinne kündigte Toshiba TV eine aufregende Reise zurück in die Vergangenheit mit seiner # theMemories-Kampagne an, die eine beeindruckende globale Zugkraft ausgelöst hat.

Die Kampagne zielte darauf ab, die Einfachheit und den Charme einer vergangenen Epoche mit den dynamischen Innovationen des modernen Fernsehens zu verbinden. Nach dem Start der Kampagne sorgte die Kampagnensaison mit seiner Reihe von 90er-Jahre-Quizzen auf den Social-Media-Plattformen von Toshiba TV für nostalgische Stimmung.