An den Finanzmärkten stieg das britische Pfund nach der Zinsentscheidung zunächst an, geriert dann aber zwischenzeitlich unter Druck. Eine ähnliche Reaktion war bereits am Mittwoch nach der Veröffentlichung der jüngsten Inflationszahlen zu beobachten. Hintergrund ist, dass die Zinsanhebungen zunehmend die Wirtschaftsentwicklung belasten und Stagflationsängste die Runde machen. Stagflation bezeichnet eine Phase mit schwachem Wachstum und hoher Teuerung./bgf/jsl/jha/

Es ist bereits die dreizehnte Zinserhöhung seit Ende 2021. Seinerzeit hatte der Zins noch knapp über der Nulllinie gelegen. Aktuell rangiert er auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008. Die derzeitige Straffungsphase ist eine der schärfsten in der Geschichte der Bank of England. Die wirtschaftlichen Folgen sind trübere Wachstumsaussichten und stark steigende Hypothekenzinsen, die viele Haushalte unter Druck setzen.

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer überraschend deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,50 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Analysten hatten eine Straffung erwartet, allerdings überwiegend mit einem kleineren Schritt um 0,25 Punkte gerechnet.

