Xiamen Airlines und Airbus arbeiten gemeinsam daran, die nachhaltige Entwicklung in der Luftfahrtindustrie voranzutreiben

XIAMEN, China, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 21. Juni gaben Xiamen Airlines und Airbus während der Pariser Luftfahrtschau eine strategische Partnerschaft bekannt, die sich auf nachhaltige Entwicklung konzentriert. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit bei der Förderung der Nachhaltigkeit in der Zivilluftfahrt zu verbessern. Beide Parteien verpflichten sich zur Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und zur Förderung des langfristigen Wachstums der Luftfahrtindustrie.

Die Partnerschaft wurde zunächst auf der Jahreshauptversammlung der IATA in Istanbul, Türkei, diskutiert. Während des Meetings führten Zhao Dong, der Vorsitzende von Xiamen Airlines, und Christian Scherer, Chief Commercial Officer von Airbus, Gespräche, die zum Konzept der Gründung der Partnerschaft führten. Anschließend unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Kooperationserklärung (Memorandum of Cooperation, MoC), um ihre Absichten festzulegen, die zuvor auf der 14. AirShow China in Zhuhai im Jahr 2022 bekundet worden waren.