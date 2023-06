Schott: Deutschlands größter Börsengang in diesem Jahr? Gute Zahlen vor IPO!

Schott Pharma veröffentlichte heute erstmals detaillierte Geschäftszahlen: Die Halbjahresmarge stieg auf 29 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag sie noch bei 28 Prozent. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 449 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (Ebitda) konnte mit einem Plus von knapp 17 Prozent sogar noch deutlicher gesteigert werden und erreichte 132 Millionen Euro.

Der Mainzer Glasspezialist Schott plant Insidern zufolge, seine Medizinglassparte Schott Pharma bereits im September an die Börse zu bringen. Damit wäre der Weg frei für einen der größten deutschen Börsengänge in diesem Jahr. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Der Glasspezialist Schott will angeblich im September seine Pharmaglassparte an die Börse bringen. Es könnte einer der größten IPOs in Deutschland 2023 werden. Schott Pharma hat heute zudem überzeugende Zahlen vorgelegt.

