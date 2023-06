Blueprint-Talk für Ingenieure mit Festo, Continental, Rauch und Globe Vorsprung durch Innovation - mit Digital Engineering? (FOTO)

Grafing b. München (ots) - "Blueprint - Der Digital Engineering Talk von CADFEM

" geht nach erfolgreicher Premiere in die zweite Runde. Am 4. Juli begrüßt die

Moderatorin Sarah Yvonne Elsser Gäste von Festo, Continental, Rauch Furnace

Technology und Globe Fuel Cell Systems. Alle sind in ihren Unternehmen für die

Digitalisierung des Engineerings verantwortlich - in unterschiedlichen Rollen.

Ihre individuellen Sichtweisen und Erfahrungen garantieren eine spannende

Live-Diskussion, ob und wie Digital Engineering Innovationen beschleunigt und

für den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb sorgt.



Große Unternehmen richten Stabsstellen ein, bei kleineren ist es Chefsache: Die

Digitalisierung des Engineerings hat in den letzten Jahren rasant Fahrt

aufgenommen, und diejenigen, die sie schon früh vorangetrieben haben, ernten

jetzt die Früchte. Ist das so?