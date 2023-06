AD NET ZERO MACHT DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE ZIELE FÜR UNTERSTÜTZER VERPFLICHTEND

CANNES, Frankreich, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Weltweite und nationale Unterstützer von Ad Net Zero sind jetzt verpflichtet, ein öffentliches, wissenschaftlich fundiertes Netto-Null-Ziel festzulegen. Dies kann entweder durch die „Science Based Targets Initiative" (Initiative für wissenschaftlich fundierte Ziele), ein Engagement für das „UN Race to Zero", „The Climate Pledge" oder vergleichbare Alternativen erfolgen.Unterstützer müssen nun außerdem jährlich ihre Fortschritte messen und berichten. Die Ziele müssen innerhalb von 12 Monaten gesetzt werden, wenn sie nicht bereits vorhanden sind, und Ad Net Zero wird Unterstützern dabei helfen, Ziele zu setzen, zu messen und zu berichten.Auf adnetzero.com wurde eine Analyse des Weges der Branche hin zu Netto-Null veröffentlicht, die auf den von der Ad Net Zero's Global Group öffentlich gemeldeten Zielen basiert und zeigt, wie viele der größten Unternehmen der Branche sich zur Dekarbonisierung verpflichten und bis zu welchem Zeitpunkt.

Ad Net Zero hat drei neue kommerzielle Unternehmen als globale Unterstützer gewonnen – Amazon Ads, Indeed und L'Oréal – während sich Ad Net Zero US seit dem Start in diesem Februar in der Größe verdoppelt hat und nun Kroger, Mediaocean, Index Exchange und eine Reihe von Agenturen umfasst. Ad Net Zero startet diesen August in Neuseeland, während weitere Gebiete im Gespräch sind, um nationale Gruppen zu bilden, sodass die Initiative nun in Gebieten tätig ist, die zusammen 45 % des weltweiten Werbemarktes nach Ausgaben repräsentieren (WARC 2022).

Sebastian Munden, Vorsitzender von Ad Net Zero, erklärte: „Wissenschaftlich fundierte Ziele, die mit den neuesten Erkenntnissen über das Klima übereinstimmen, sind für Ad Net Zero-Unterstützer jetzt verpflichtend. Unternehmen aus der gesamten Lieferkette der Werbebranche müssen ihren Einfluss nutzen, um den Abbau von Emissionen und die Förderung der Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Diese Dringlichkeit kann nicht genug betont werden. Die Teilnahme an unserem Aktionsplan kann Unternehmen dabei helfen, dies umzusetzen."