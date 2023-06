Morgan Stanley senkt Tesla auf 'Equal-weight' - Ziel 250 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tesla von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 250 US-Dollar angehoben. "KI-Träume treffen Auto-Realität", schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht den Elektroautobauer nämlich als Profiteur des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI). Dies habe die Aktien aber inzwischen auf ein faires Bewertungsniveau getrieben, so Jonas. Dennoch bleibe die Aktie "ein Muss in jedem Elektroauto-Portfolio"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 10:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 228,8EUR gehandelt.