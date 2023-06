Virtuelle Infoveranstaltung für Arbeitgeber innen zum Qualifizierungs-Chancen-Gesetz (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Weiterbildungen für die Mitarbeitenden fördern lassen - wie

funktioniert das?



In Kooperation mit dem Deutschen Weiterbildungstag e.V. sowie der IBB AG bietet

alfatraining am 29. Juni 2023 von 16:30 bis 17:30 Uhr eine virtuelle

Infoveranstaltung für Arbeitgeber:innen zum Qualifizierungs-Chancen-Gesetz (QCG)

an.



Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Gesetz zur Stärkung der Chancen für

Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung. Beschäftigte

erhalten grundsätzlich Zugang zur Weiterbildungsförderung auch unabhängig von

Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen

Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger Weise vom

Strukturwandel betroffen sind. (Quelle: BMAS) (https://deutscher-weiterbildungst

ag.de?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNSIsImZvem1vcWk5eW40a

29ja29rb3dzb29jZzRjc2Nvb2NnIiwiNCIsIjRkY2VlNDIwY2M0ZSIsZmFsc2Vd)