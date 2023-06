Aufschwung nach der Pandemie Messe München hat neue Wachstumsmärkte im Blick

München (ots) -



- Mit 123 Millionen Euro EBITDA im Jahr 2022 wieder in den schwarzen Zahlen

- Erfolg setzt sich 2023 fort: Neubeginn war kein Strohfeuer

- Unerwartete Rekorde bei Ausstellern und Besuchern

- Lust auf den Besuch realer Messen ist groß

- Corona war ein Trendverstärker der Digitalisierung

- Messen sind systemrelevant



Das Messegeschäft ist in München wieder zu vollem Leben erwacht. Nach der

Schockstarre der Coronajahre sind die Veranstaltungen nicht ins Internet

emigriert. Im Gegenteil. Das Prinzip der realen Messen hat sich durchgesetzt. So

hat die Messe München den Neubeginn 2022 noch besser geschafft, als die

Hochrechnungen im Dezember vermuten ließen: Das Ergebnis verbesserte sich nach

dem Pandemie-Defizit beim EBITDA um 156 Millionen Euro: von minus 33 Millionen

Euro 2021 auf ein Plus von 123 Millionen für das Jahr 2022. Die Messe München

schreibt damit wieder schwarze Zahlen und macht einen Gewinn von 52 Millionen

Euro. Mit einem Umsatz von 413 Millionen Euro liegt sie über dem

Markt-Durchschnitt. Der Erfolg setzt sich auch 2023 mit neuen Bestwerten fort.