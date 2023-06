STL bereit für kosteneffiziente MTCTE-Tests von Glasfaserprodukten

Bereit zur Unterstützung der indischen Telekommunikationsbetreiber bei ihren obligatorischen optischen Tests

Einheimische, NABL- und TEC-zertifizierte Labore in Maharashtra und Silvassa

KÖLN, Deutschland, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab bekannt, dass es bereit ist, die Prüfung von Glasfaser- und Kabelprodukten in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCTE), einer vom indischen Ministerium für Telekommunikation eingerichteten Taskforce, anzubieten. Diese Produkte werden in den Testlabors von STL getestet, die vom indischen National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) und dem vom indischen Telecommunications Engineering Centre (TEC) akkreditiert wurden.

Mit dem zunehmenden Einsatz von 5G, FTTx und Rechenzentren muss Indien für eine qualitativ hochwertige und sichere Bereitstellung sorgen, denn diese digitale Infrastruktur wird Indiens Weg für die nächsten 20 bis 30 Jahre prägen. Die neuesten MTCTE-Richtlinien, die voraussichtlich ab dem 1. Juli 2023 eingeführt werden, sehen vor, dass alle Arten von Telekommunikationsgeräten, die unter den Phasen III und IV aufgeführt sind, von lokalen Prüflabors getestet und zugelassen werden müssen, bevor sie in der Netzinfrastruktur installiert werden.