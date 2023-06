Springer Nature wird strategischer Partner im Rahmen der OneSystem- Initiative von Seegene

Das OneSystem- Programm von Seegene zielt darauf ab, Wissenschaftler innen auf der ganzen Welt die einzigartige syndromische quantitative PCR-Technologie und das Know-how von Seegene zur Verfügung zu stellen, damit diese eine Vielzahl von maßgeschneiderten Produkten entwickeln können, die den lokalen Bedürfnissen entsprechen. D ie Vision des ist es, eine Welt zu schaffen, die frei von allen Krankheiten ist, einschließlich Krebs und Infektionskrankheiten, nicht nur beim Menschen, sondern bei allen Lebewesen. Im Rahmen der OneSystem-Iinitiative hat Seegene kürzlich Partnerschaftsabkommen mit führenden Diagnostikunternehmen in Israel und Spanien unterzeichnet.

Die strategische Partnerschaft mit Springer Nature spiegelt die gemeinsame Vision wider, weltweit Wissenschaftler innen zusammenzubringen, um innovative Lösungen zu finden. Mit der aktiven Unterstützung von Springer Nature wird das OneSystem- Programm von Seegene eine noch größere Verbreitung erfahren. Springer Nature wird die OneSystem-Initiative der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft vorstellen, so dass Forscher innen aus aller Welt über das kollaborative Netzwerk von Seegene an der Entwicklung neuer Assays teilnehmen können.

Ab dem zweiten Halbjahr 2023 werden Seegene und Springer Nature als ersten Schritt der Zusammenarbeit für das OneSystem- Programm, das OneSystem Project, starten. Dieses Projekt zielt darauf ab, zunächst 20 syndromische PCR-Tests mit Wissenschaftlern aus aller Welt zu entwickeln. Springer Nature wird potenzielle Teilnehmende für das OneSystem- Projekt aus der globalen Gemeinschaft von Forscher innen suchen und evaluieren, um im folgenden Jahr mit der Testentwicklung zu beginnen.

Langfristig planen Seegene und Springer Nature den Aufbau eines erweiterten Projekt- Antragsverfahrens für das Assay-Entwicklungsprojekt. Mittelfristig will Seegene die Anzahl der Assays, die entwickelt werden können, auf Hunderte und Tausende von Assays pro Jahr erhöhen. In der Regel kann ein klassisches PCR- Molekulardiagnostik-Unternehmen nur einige wenige syndrombasierte Assays pro Jahr unabhängig entwickeln.

„Die Partnerschaft mit Springer Nature, einem in der wissenschaftlichen Gemeinschaft hoch angesehenen, führenden Unternehmen, wird es uns ermöglichen, ein Netzwerk aufzubauen, in dem Wissenschaftler innen und Expert innen weltweit aktiv an der Entwicklung von Assays mitwirken können. Durch die Entwicklung von Assays in allen Bereichen wird Seegene die Voraussetzungen schaffen, dass syndrombasierte quantitative PCR-Tests für die Öffentlichkeit leichter zugänglich werden"", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, CEO von Seegene.

„Wir glauben an die Mission von Seegene, eine Welt ohne Krankheiten zu schaffen, indem wir modernste Technologien mit der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft teilen. Wir sind begeistert, Teil dieser offenen Innovationsinitiative zu sein. Wir freuen uns darauf, Forscher*innen aus verschiedenen Bereichen die Teilnahme an der Entwicklung von PCR-Tests zu ermöglichen, die einen wesentlichen Einfluss auf die globale Gesundheit haben können", ", sagte Richard Hughes, Vice President, Publishing, Nature & Impact Solutions von Springer Nature.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4089360/Seegene_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/springer-nature-wird-strategischer-partner-im-rahmen-der-onesystem--initiative-von-seegene-301857987.html