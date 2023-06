Hohe Energie- und Transformationskosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Chemieindustrie / Zunehmende Regulierung wird von Arbeitgebern kritisch beurteilt

Wiesbaden (ots) - Der Trend zu einer nachhaltigen Produktion, der digitale und

technologische Wandel sowie ein zunehmend angespannter Fachkräftemarkt erzeugen

einen hohen Anpassungsdruck für die chemisch-pharmazeutische und

kunststoffverarbeitende Industrie in Hessen.



"Für die Chemieindustrie wird entscheidend sein, wie sich die Kostenstrukturen

und Energiepreise jetzt einpendeln und dass die Unternehmen einen

wettbewerbsfähigen Industriestrompreis bekommen", erläutert Oliver Coenenberg

(Sanofi-Aventis Deutschland GmbH), der im Rahmen der heutigen

Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes HessenChemie erneut zum

Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde. "Die Chemiebranche ist auf eine

klimaverträgliche, sichere und vor allem auch bezahlbare Energieversorgung

angewiesen - und dies nicht morgen, sondern heute", machte Coenenberg deutlich.





Laut einer Verbandsumfrage rechne jedes zweite Unternehmen für das Geschäftsjahr2023 mit einer weiteren Verschlechterung der Ertragssituation. Die Branchebefand sich bereits im letzten Jahr auf einer Talfahrt, die bisher nur leichtabgebremst werden konnte.Coenenberg stellte in seiner Rede heraus, dass sich die Mitgliedsunternehmenzudem mitten in einem umfassenden Transformationsprozess hin zur einerklimaneutralen Produktion befinden. "Abhängig davon, ob beziehungsweise wie dieTransformation gelingt, wird dies Auswirkungen auf den Standort und dieBeschäftigung haben. In die eine oder die andere Richtung", so Coenenberg.Erfolgskritisch für einen gelingenden Strukturwandel sei, wie schnell dieUnternehmen nachhaltige Technologien einführen, Personal effizient einsetzensowie einen höheren Digitalisierungsgrad erreichen können.Absurdes Ausmaß staatlicher RegulierungenDer Vorsitzende kritisierte die zunehmende Regulierung auf allen politischenEbenen scharf: "Während unsere Industrie um ihre Zukunftsfähigkeit kämpft undweitreichende Transformationsinvestitionen stemmen muss, reguliert die Politikauf allen Ebenen munter weiter - und zwar immer wieder zu Lasten derArbeitgeber."Exemplarisch nannte er den Entwurf des BMAS zur Arbeitszeiterfassung: "Eineminutengenaue Aufzeichnungspflicht noch am Tag der Arbeitsleistung bedeutetweiteren administrativen Aufwand für die Personalabteilungen. KleinlicheDokumentation ist aber in Zeiten von Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit längstüberholt!" Mit Blick auf die Ampelregierung in Berlin fordert er daher "mehrPragmatismus statt Verbote, Grenzwerte und Dokumentationspflichten."Deutschland muss für Fachkräfte aus dem Ausland attraktiver werdenMit Blick auf den Fachkräftemangel sei es erforderlich, sich in Zukunft auch als