Bad Bocklet (ots) - Christian Roßmann ist Geschäftsführer und Inhaber vonRoßmann Consulting und unterstützt gemeinsam mit seinem Experten-TeamBauunternehmen dabei, ihre Projekte mit deutlich mehr Gewinn abzuschließen. DasZiel des Experten ist klar: Der Profit seiner Kunden soll steigen, während sichFehler und der zeitliche Aufwand des Bauunternehmens signifikant reduzieren.Hier erfahren Sie, auf welchen vier Säulen die Dienstleistung von RoßmannConsulting basiert.Bauunternehmen sind darauf angewiesen, ihre Projekte möglichst profitabelabzuschließen. Jedoch kommt es nicht erst auf den Baustellen immer wieder zuProblemen. Diese können den Fortbestand des Unternehmens im schlimmsten Fallgefährden. Es gilt also, von der Kalkulation bis hin zur Abrechnung nichts demZufall zu überlassen. Was in der Theorie noch machbar klingen mag, stellt vieleBauunternehmen in der Praxis jedoch vor große Herausforderungen. "Schon dieAuftragsbeschaffung entscheidet darüber, ob eine Baumaßnahme überhaupt mitausreichend hohem Gewinn durchgeführt werden kann. Bei der Kalkulation kommt esin vielen Bauunternehmen aber immer wieder zu gravierenden Fehlern", erklärtChristian Roßmann. Der Geschäftsführer und Inhaber der Roßmann Consulting kenntdie Herausforderungen von Bauunternehmen genau. Er unterstützt sie gemeinsam mitseinem Team daher dabei, teure Fehler zu vermeiden. Daher weiß er auch, was eineerfolgreiche Baustelle wirklich ausmacht. Dieses Know-how bündelt ChristianRoßmann in einem einzigartigen Angebot, von dem seine Kunden nachhaltigprofitieren: die vier Säulen einer erfolgreichen Baustelle. Worum es dabei imDetail geht, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Säule 1: Die richtige Kalkulation und Beschaffung von BauaufträgenViele Bauunternehmen leiden massiv unter fehlenden Fachkräften. Ihre personellenKapazitäten sind stark begrenzt, was sich direkt auf die Kalkulation ihrerBauaufträge auswirkt: Sie wird häufig nicht ausreichend durchdacht. So machtbereits die Auftragsbeschaffung profitable Baumaßnahmen unmöglich. ChristianRoßmann und sein Team setzen daher gezielt an diesem Punkt an: Als externerDienstleister führen sie die gesamte Projektkalkulation für das Bauunternehmendurch. So lassen sich selbst bei personellen Engpässen lukrative Aufträgeakquirieren.Säule 2: Die durchdachte Planung und AuftragsvorbereitungHat ein Bauunternehmen einen neuen Auftrag gewonnen und plant die professionelleAbwicklung der Maßnahme, gilt es im nächsten Schritt die Baumaßnahme gut