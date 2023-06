Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Der Jahresabschluss in Unternehmen ist Sache desSteuerberaters. Dennoch geht vielen Betrieben regelmäßig und unbemerkt einigesan Liquidität verloren, weil die gesetzlichen Möglichkeiten nicht ausgeschöpftwerden. Soufian El Morabiti und Ali Doygun sind Steuer-Experten und stellen demMittelstand mit GoldmanTax - Die Steuerkanzlei spezielle Strategien zurVerfügung, um Steuern und Abgaben zu sparen und über einen optimiertenJahresabschluss den Handlungsspielraum ihrer Mandanten zu erweitern. Hiererfahren Sie, welche Fehler beim Jahresabschluss immer wieder gemacht werden undwie sie sich vermeiden lassen.Die meisten mittelständischen Unternehmen legen die Erstellung desJahresabschlusses in die Hand eines externen Steuerberaters, allerdings fallendie Abgaben an die Finanzbehörden oft viel höher aus, als es eigentlich nötigwäre. Der Grund: "Viele Kanzleien sehen in den Jahresabschlüssen einRoutinegeschäft, das möglichst schnell abgearbeitet werden soll - leider nehmensie sich dabei oft nicht die Zeit, um ihre Mandanten auch proaktiv zu beratenund die Bilanzen auf sämtliche denkbaren Möglichkeiten zur Steuerersparnis zuprüfen", sagt Soufian El Morabiti von GoldmanTax - Die Steuerkanzlei. "Sobleiben viele Gelegenheiten wie außerplanmäßige Abschreibungen oder wenigbekannte Optionen für Rückstellungen oft ungenutzt, obwohl sie den ausgewiesenenGewinn maßgeblich senken könnten.""Wenn Unternehmen lediglich zum Jahresabschluss mit ihrem Steuerberater inKontakt kommen, bleiben viele sinnvolle Schritte wie unterjährigeZwischenbilanzen außen vor - eine echte Beratung oder gar die Entwicklung eineroptimierten Strategie zur Senkung der Steuerlast ist so nicht möglich", ergänztAli Doygun. Die beiden Experten wissen, wovon sie sprechen: Mit ihrer Beratunghaben Soufian El Morabiti und Ali Doygun bereits über 4.000 Mandanten zu einerbetriebswirtschaftlichen und steuerlichen Optimierung verholfen. Welchevermeidbaren Fehler bei der Erstellung des Jahresabschlusses immer wiedergemacht werden und wie sie sich vermeiden lassen, haben die Experten vonGoldmanTax - die Steuerkanzlei im Folgenden zusammengefasst.Fehlerquelle Nr. 1: Das Timing von Buchhaltung und JahresabschlussEin häufig zu beobachtender Fehler sowohl von Unternehmern als auch vielenSteuerberatern ist die fehlende Erstellung unterjähriger Bilanzen. Meist wirdzwar auf normalem Weg eine monatliche Buchhaltung erstellt, dabei werden jedochviele Sachverhalte als durchlaufende Posten verbucht und dann erst am Jahresendeoder gar später endgültig geklärt. Der Nachteil ist, dass der jeweilige