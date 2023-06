Deutsche Telekom baut Erholung aus

Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell notieren die Aktien der Deutsche Telekom leicht unter dem 10er-EMA und sind hier zuvor etwas nach unten abgeprallt. Zu neuer starker Abwärtsdynamik kam es aber bisher nicht, die Papiere zeigen sich stabil im Bereich von 19,20 Euro. Die Aktien der Deutsche Telekom könnten nun erneut Kurs auf den 10er-EMA nehmen und diesen im weiteren Kursverlauf nach oben durchbrechen. In der Folge wäre dann ein weiterer Kursanstieg bis in den Bereich von 19,80 Euro zu erwarten."

Das hat bisher gut gepasst. Der Widerstand um 19,80 Euro wäre die nächste Anlaufmarke bei einer sich ausdehnenden Erholung, darüber sollte dann der 200er-EMA angelaufen werden. Zu beachten ist, dass der Abwärtstrend weiterhin klar intakt ist und es schnell wieder zu einem Kursrutsch kommen könnte. Als kurzfristiger Richtungsweise dient daher der 10er-EMA. Solange dieser weitgehend verteidigt werden kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen bis zum 200er-EMA zu rechnen.