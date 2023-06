Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 4,34EUR gehandelt.

Der wertvollste Profi der Bundesliga ist nach dem Abgang von Dortmunds Jude Bellingham (Marktwert 120 Millionen Euro) zu Real Madrid in Jamal Musiala (110 Millionen) wieder ein Bayern-Spieler. Dahinter folgen Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz (85 Millionen) von Bayer Leverkusen und Kolo Muani./dj/DP/jha

So sanken die Marktwerte von Goretzka (jetzt 45 Millionen Euro) und Mané (nun 25) um jeweils 20 Millionen Euro. Am kräftigsten steigerte Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani seinen Wert, von 65 auf 80 Millionen Euro. Die Zahlen bilden aber nicht zwingend mögliche Ablösesummen ab.

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des Gewinns der elften deutschen Fußball-Meisterschaft in Serie haben etliche Stars des FC Bayern ihren Marktwert nicht halten können. Wie aus den Angaben des Branchenportals transfermarkt.de hervorgeht, zählen in dieser Statistik mit Leon Goretzka, Sadio Mané, Joao Cancelo und Thomas Müller gleich vier Münchner zu den größten Verlierern der abgelaufenen Saison.

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Bayern-Stars verlieren an Wert, Kolo Muani legt deutlich zu

