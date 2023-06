Angst-Index VIX auf Tiefstand – Schlapper oder starker Bullenmarkt voraus?

Tiefstand beim VIX (CBOE Volatility Index) gestern am Mittwoch. Die meisten Börsen-Gazetten texten Schlagworte wie "Bullemmarkt-Fieber" oder etwas Ähnliches. Aber schon kurz nach dem Tiefstand des Angstbarometers ging es wieder ein paar Prozentpunkte nach oben. Steht der Bullenmarkt auf tönernen Füßen? Korrektur im Anmarsch? Die Kollegen vom Smart Investor haben sich in ihrem Smart Investor Weekly Gedanken gemacht, die man nicht in jeder x-beliebigen Börsen-Postille findet:



Angst hat einen schlechten Ruf, aber sie kann auch ein guter Ratgeber sein – falls man als Anleger auf den richtigen Index schaut, den CBOE Volatility Index (VIX).

Smart Investor Weekly erklärt, worauf der Angstbeobachter achten sollte und welchen Zusammenhang es zwischen Volatilität und Kursentwicklung gibt. Hier geht es zum Smart Investor Weekly.