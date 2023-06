Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 14-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

MAG Silver erreicht kommerzielle Produktion

MAG Silver hat die kommerzielle Produktion auf dem Projekt Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc bzw. MAG) ab 1. Juni 2023 erreicht. Die Mühle Juanicipio arbeitet mit etwa 85 % ihrer geplanten Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, wobei die Silberausbeute konstant über 88 % liegt. Auf 100 %-Basis wurden in der Verarbeitungsanlage Juanicipio von März 2023 bis Ende Mai 2023 etwa 3,2 Millionen Unzen Silber produziert, und es wird erwartet, dass die Produktion bis zum dritten Quartal, in dem die Anlage voraussichtlich mit der geplanten Kapazität betrieben wird, weiterhin stetig ansteigt.

News: Juanicipio erreicht die kommerzielle Produktion

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für First Tin von der GBC AG

Das Analystenhaus GBC Investment Research veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu First Tin. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,50 Britische Pfund aus.

Research-Report: GBC Research mit Kaufempfehlung für First Tin plc und Kursziel 0,50 EUR

Erst-Research Bericht von Raiffeisen Research Austria für First Tin

Das Analystenhaus Raiffeisen Research Austria veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Erst-Research Bericht zu First Tin.

Research-Report: Raiffeisen Research Austria mit Erstresearchbericht zu Frist Tin plc

Kaufempfehlung für GoldRoyalty von NBF Research

Das Analystenhaus National Bank of Canada veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu GoldRoyalty. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,85 US$ aus.

Research-Report: NBF Research mit Kaufempfehlung für GoldRoyalty und Kursziel 2,85 USD

Kaufempfehlung für Victoria Gold von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 20 CAD

Kaufempfehlung für U.S. GoldMining von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu U.S. GoldMining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für U.S. GoldMining mit 20 USD Kursziel

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Alpha Lithium lehnt Übernahmeangebot ab und rät dies auch seinen Anlegern

Alpha Lithium reagierte kürzlich auf die Ankündigung vom 2. Juni 2023 von Tecpetrol Investments S.L., ein unaufgefordertes Übernahmeangebot zum Erwerb aller emittierten und ausstehenden Aktien von Alpha Lithium zu einem Preis von 1,24 CA$ pro Aktie abzugeben. Der Angebotspreis von Tecpetrol stellt einen Abschlag auf den aktuellen gewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs dar. Die Aktionäre von Alpha Lithium sind zu diesem Zeitpunkt nicht verpflichtet, auf die Ankündigung von Tecpetrol zu reagieren, da ein potenzielles Angebot nur angekündigt, aber nicht formell abgegeben wurde. Alpha Lithium rät seinen Aktionären, hinsichtlich Tecpetrols deutlich unterbewertetem Übernahmeangebot keine Maßnahmen zu ergreifen.

News: Alpha Lithium antwortet auf Tecpetrols Absicht, ein Übernahmeangebot unter dem Marktwert abzugeben

News: Alpha Lithium rät den Aktionären, hinsichtlich Tecpetrols deutlich unterbewertetem Übernahmeangebot KEINE MAßNAHMEN zu ergreifen

Calibre Mining veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Calibre Mining veröffentlichte vor wenigen Tagen seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2022 und demonstriert damit sein Engagement für Transparenz und verantwortungsvolle Praktiken. Dieser Bericht kann hier eingesehen werden: Calibre gibt die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2022 bekannt und demonstriert damit sein Engagement für Transparenz und verantwortungsvolle Praktiken

Canada Nickel vermeldet weiterhin top Bohrresultate

Canada Nickel vermeldete vor kurzem, dass die Untersuchungsergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher auf seinem Projekt Texmont eine weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung bestätigt haben. Sieben von 11 Löchern durchschnitten Nickelgehalte > 1 % und alle 11 Löcher durchschnitten Nickelgehalte > 0,5 %. Bohrloch TXT23-39 durchschnitt 3,0 Meter mit 2,31% Nickel innerhalb von 15,0 Metern mit 0,83% Nickel innerhalb von 90,0 Metern mit 0,34% Nickel, beginnend bei 12 Metern. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die letzten Ergebnisse des 39-Bohrlöcher-Programms, das im Winter 2022-2023 bei Texmont durchgeführt wurde.

News: Canada Nickel durchschneidet weiterhin hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung im Texmont-Projekt

Canada Nickel meldet besser als erwartete Resultate der Kohlenstoffspeichertests

Weiterhin vermeldete Canada Nickel, dass die Testarbeiten für sein neuartiges Verfahren zur Kohlenstoffspeicherung, die In-Process Tailings-Karbonisierung, Ergebnisse zeigen, die deutlich über den Erwartungen liegen. Die Testarbeiten zur Kohlenstoffabscheidung bestätigten die Fähigkeit, jährlich eine Million Tonnen Kohlenstoff zu speichern. Das Crawford-Projekt hat damit das Potenzial, 7% des kanadischen Ziels von 15 Megatonnen Kohlenstoffabbau zu erreichen. Canada Nickel hat dazu bereits Anfragen von mehreren großen multinationalen Unternehmen erhalten, die Lösungen für die Kohlenstoffspeicherung suchen. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine integrierte Machbarkeitsstudie voraussichtlich im September veröffentlicht wird, nachdem die endgültige technische Planung für IPT Carbonation abgeschlossen wurde. Alle anderen technischen Arbeiten für die Crawford-Machbarkeitsstudie wurden erfolgreich abgeschlossen.

News: Canada Nickel gibt besser als erwartete Ergebnisse der Kohlenstoffspeicher-Tests bekannt; Integrierte Machbarkeitsstudie wird im September erwartet

Consolidated Uranium macht in den USA bedeutende Fortschritte

Consolidated Uranium gab vor kurzer Zeit die Ergebnisse der vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramme in seinen ehemals produzierenden Uran- und Vanadiumminen Daneros und Rim im Südosten Utahs bekannt. Bestätigungsbohrungen in der Mine Daneros haben sowohl das Vorhandensein einer hochgradigen Uranmineralisierung hervorgehoben als auch die bekannte Mineralisierung erweitert. Bestätigungsbohrungen in der Rim-Mine, die als eine der hochgradigsten historischen Vanadiumminen im Südosten Utahs gilt, bestätigten hohe Gehalte in mehreren Bohrlöchern. Im Anschluss an die erfolgreichen Bohrprogramme hat das Unternehmen zehn Uran- und Vanadiumpachtverträge des Staates Utah erworben, die sich über etwa 4.760 Acres in den Projektgebieten Rim Mine und Sage Plain erstrecken, sowie 275 unpatentierte Erzbergbau-Claims in den Projektgebieten Daneros Mine, Rim Mine und Sage Plain.

News: Consolidated Uranium gibt Bohrergebnisse der Minen Daneros und Rim sowie den Erwerb wichtiger umliegender Grundstücke in Utah bekannt

Consolidated Uranium erwirbt argentinisches Uran-/Vanadium-Projekt

Weiterhin vermeldete Consolidated Uranium, dass es zwei Kaufverträge zum Erwerb von 100 % der Uran-Vanadium-Kupfer-Mine Huemul-Agua Botada und des umliegenden aussichtsreichen Geländes von insgesamt ~27.350 Hektar im Departement Malargüe in der südlichen argentinischen Provinz Mendoza abgeschlossen hat. Huemul war die erste produzierende Uranmine Argentiniens und war zwischen 1955 und 1975 in Betrieb. Sie verzeichnete eine historische Produktion von etwa 500.000 Pfund U3O8, bevor sie 1976 geschlossen wurde. Das Huemul-Gebiet, einschließlich des historischen Minengebiets, war in der Vergangenheit Gegenstand von Explorationsarbeiten verschiedener Eigentümer. Dies ist das erste Mal, dass das gesamte Paket in einer Hand gehalten wird, was das Potenzial für einen regionaleren Explorationsansatz eröffnet.

News: Consolidated Uranium erwirbt das ehemals produzierende Huemul Uran-Vanadium-Kupfer-Projekt in Argentinien

First Tin macht Fortschritte bei Genehmigungsverfahren

First Tin meldete vor kurzem, dass das Unternehmen die vollständigen Unterlagen für den Antrag auf eine Bergbaugenehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Zinnprojekt Tellerhäuser in Deutschland beim Sächsischen Oberbergamt eingereicht hat. Eine Entscheidung wird vor Ende des dritten Quartals 2024 erwartet.

News: Update zum Genehmigungsverfahren für Tellerhäuser

First Tin gibt Ergebnisse von Taronga bekannt

Weiterhin gab First Tin bekannt, dass alle Bohrungen, einschließlich der Infill- und Erweiterungsbohrungen der "Phase 2" auf seinem Zinnprojekt Taronga in Australien, nun abgeschlossen sind und dass die Ergebnisse des Programms die Erweiterung um etwa 400 Meter in Richtung Südwesten bestätigt haben. Zu den bedeutenden Bohrabschnitten in der Erweiterung gehören unter anderem 35Meter @ 0,20% Zinn einschließlich 15Meter @ 0,35% Zinn. Die Ergebnisse werden in eine überarbeitete MRE einfließen, deren Ergebnisse im dritten Quartal 2023 erwartet werden.

News: First Tin Plc gibt Abschluss der Taronga-Bohrungen und Untersuchungsergebnisse bekannt

Gama Explorations startet Explorationskampagnen

Gama Explorations gab jüngst den Beginn seiner Phase-1-Explorationsprogramme auf dem Lithiumprojekt Muskox in den Northwest Territories und dem Nickelprojekt Tyee in Quebec bekannt. Bei Muskox wird in den nächsten Tagen mit der Kartierung und Probenahme auf dem CM-1-Pegmatit begonnen, ebenso wie mit der LIDAR- und Orthofoto-Vermessung auf dem gesamten Projekt. Die Kartierungs- und Probenentnahme-Teams werden die Vermessungsdaten verwenden, um die über 30 potenziellen Pegmatite bei Muskox zu bewerten. Nach Abschluss des Kartierungs- und Probenahmeprogramms bei Muskox wird GAMA mit seinem genehmigten Bohrprogramm auf dem CM-1-Pegmatit beginnen, das voraussichtlich im Juli/August anlaufen wird.

News: Gama beginnt voll finanzierte Phase-1-Explorationsprogramme bei Muskox und Tyee

Gold Terra Resource durchteuft bedeutende Goldmineralisierung

Gold Terra Resource gab vor kurzer Zeit ein Update über das Tiefbohrprogramm bekannt, mit dem die Goldmineralisierung in der Tiefe unterhalb der Lagerstätte Con Mine (1938-2003) erprobt werden soll, wo 5,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t gefördert wurden. Das Bohrloch GTCM23-055 durchteufte 22,5 Meter der Con-Scherung, beginnend bei 858 Metern, mit mehreren sichtbaren Goldflecken. Das aktuelle Bohrloch hat gezeigt, dass der Con-Scherungsbereich in der Tiefe und in alle Richtungen offen ist, was weitere Bohrungen rechtfertigt, um sein hervorragendes Potenzial für zusätzliche Unzen zu bewerten.

News: Gold Terra‘s Tiefbohrung durchschneidet Con Shear mit sichtbarem Gold auf dem Con Mine Options-Grundstück, NWT

Maple Gold Mines liefert sehr gute Bohrergebnisse

Maple Gold Mines lieferte kürzlich die vollständigen Untersuchungsergebnisse für Gold aus der ersten Phase der Tiefbohrungen im Minengebiet Telbel des Goldprojekts Joutel in Québec, Kanada, das von einem 50/50-Jointventure zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten wird. Alle drei Bohrlöcher durchschnitten bedeutende Horizonte mit halbmassiven bis massiven Sulfiden, wobei eines davon eine bedeutende Goldmineralisierung etwa 575 Meter unterhalb des niedrigsten Niveaus des historischen Bergbaus bei Telbel durchschnitten hat. Dort stieß man unter anderem auf 3,5 Gramm pro Tonne Au auf 4,8 Metern, einschließlich 5,2 g/t Au auf 2,0 Metern und 11,1 g/t Au auf 0,5 Metern in halbmassivem bis massivem Pyrit.

News: Maple Gold durchschneidet 5,8 g/t Gold auf 2 Metern innerhalb von 3,9 t/t Gold auf 4,5 Metern und bis Zu 11,1 g/t Gold mehr als 500 Meter unter der historischen Telbel-Mine bei Joutel

Osisko Gold Royalties schließt CSA-Stream ab

Osisko Gold Royalties gab jüngst bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Osisko Bermuda Limited, den zuvor gemeldeten Kaufvertrag für Silber und den Kaufvertrag für Kupfer-Streams mit Metals Acquisition Limited (MAC) zeitgleich mit dem Abschluss des Erwerbs der produzierenden Mine CSA in New South Wales, Australien von einer Tochtergesellschaft von Glencore plc durch MAC abgeschlossen hat. OBL wird während der gesamten Lebensdauer der Mine raffiniertes Silber in Höhe von 100 % des zahlbaren Silbers kaufen. Zwischen 2023 und 2025 schätzt MAC die jährliche Silberproduktion der Mine auf durchschnittlich 428 Koz. Ab dem ersten Jahrestag des Abschlusses wird OBL raffiniertes Kupfer in Höhe von 3,0 % bis 4,875 % des zahlbaren Kupfers kaufen, bis 33.000 metrische Tonnen raffiniertes Kupfer geliefert wurden. Danach 2,25 % für die restliche Lebensdauer der Mine. MAC schätzt, dass die jährliche Kupferproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 46.000 Tonnen liegen wird.

CSA ist eine hochgradige, langlebige Anlage mit beträchtlichem Potenzial, das durch das Managementteam von MAC erschlossen werden kann.

News: Osisko gibt den Abschluss der CSA Stream Transaktionen bekannt

Sierra Madre Gold and Silver nimmt 10 Millionen CA$ ein

Sierra Madre Gold and Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierungsfinanzierung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Silber-Gold-Mine La Guitarra von First Majestic Silver Corp. durch das Unternehmen abgeschlossen hat. Zusammen mit der ersten Tranche brachte die Privatplatzierung einen Brutto-Gesamterlös von 10.353.030,55 Dollar ein. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Entwicklung der Liegenschaft La Guitarra, für die Durchführung von technischen Studien und als allgemeines Betriebskapital verwenden.

News: Sierra Madre gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien und Zeichnungsscheinen in Höhe von 10,3 Millionen Dollar bekannt

Skeena Resources erhält positiven Gerichtsbescheid

Skeena Resources gab kürzlich bekannt, dass Richter Fisher vom Berufungsgericht der Provinz British Columbia dem Antrag des Unternehmens auf Zulassung der Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Provinz British Columbia stattgegeben hat, der die Berufung des Unternehmens gegen die Entscheidung des Chief Gold Commissioner vom 7. Februar 2022 abgewiesen hatte. Der Chief Gold Commissioner war zu dem Schluss gekommen, dass Richard Mill und nicht Skeena die Mineralrechte an den in der Bergehalde Albino Lake am Eskay Creek enthaltenen Materialien besitzt. Mit dieser Entscheidung wird Skeenas Berufung zugelassen. Das Gericht entschied, dass Skeenas Berufung rechtliche Fragen aufwirft, die eine Überprüfung durch das Berufungsgericht rechtfertigen, und die korrekte Auslegung der einschlägigen Rechtsvorschriften für die Rohstoffgewinnungsindustrie und andere Stakeholder von Bedeutung ist. Ein Termin der Anhörung für Skeenas Berufung wurde noch nicht festgelegt. Das in der Bergehalde Albino Lake enthaltene Material ist nicht Teil der Ressourcen- oder Reservenerklärungen des Unternehmens für Eskay Creek und wurde auch nicht in Studien, einschließlich der Machbarkeitsstudie vom September 2022 für das Projekt Eskay Creek, berücksichtigt.

News: Skeena meldet positive Entscheidung über seinen Antrag auf Zulassung der Berufung im Zusammenhang mit der Bergehalde Albino Lake

Tier One Silver schließt überzeichnete Finanzierung ab

Tier One Silver teilte kürzlich mit, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat. In der zweiten und letzten Tranche des Angebots emittierte das Unternehmen 4.942.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.235.500 CA$, wodurch sich der gesamte Bruttoerlös des Angebots auf 2.641.000 CA$ belief. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Wiederaufnahme der Exploration und zur Vorbereitung der Bohrungen auf dem Projekt Curibaya sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

News: Tier One Silver schließt aufgestockte Eigenkapitalfinanzierung im Wert von 2,6 Millionen Dollar ab

Tudor Gold verzeichnet bedeutende Bohrfortschritte

Tudor Gold vermeldete jüngst, dass bei seinem 2023er Explorationsprogramm auf dem Flaggschiffprojekt Treaty Creek bedeutende Bohrfortschritte erzielt wurden. Die ersten Bohrlöcher der aktuellen Bohrsaison durchteuften mineralisierte Zonen in teilweise mehrere hundert Meter langen Bohrabschnitten. Das Unternehmen hat bisher erfolgreich über 5.400 Meter an Infill- und Step-Out-Bohrungen abgeschlossen, die Teil einer größeren Diamantbohrkampagne sind, die mindestens 25.000 Meter umfasst. Derzeit sind vier Bohrgeräte in Betrieb. Zusätzlich zu den Step-Out-Bohrungen werden derzeit zwei Infill-Bohrungen in Bereichen der Goldstorm Lagerstätte niedergebracht, um inferred (abgeleitete) Ressourcen in die indicated (angezeigte) Kategorie umzuwandeln.

News: https://tudor-gold.com/tudor-gold-provides-update-on-2023-exploration- ...

Uranium Energy präsentiert Quartalsbericht

Uranium Energy legte kürzlich den Geschäftsbericht für das dritte Quartal vor. Dieser kann unter folgendem Link abgerufen werden: Uranium Energy Corp legt Quartalsbericht für das Geschäftsjahr 2023 vor (3. Quartal)

Vizsla Copper erweitert Woodjam

Vizsla Copper gab kürzlich die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung mit Trailbreaker Resources Ltd. bekannt, wonach dem Unternehmen die Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 6.482 Hektar Land, das an das Woodjam-Projekt des Unternehmens angrenzt, eingeräumt wurde. Durch die Hinzufügung dieser Claims ist das Woodjam-Projekt erheblich auf 72.805 Hektar aussichtsreiches südliches Quesnel-Terrain angewachsen. Sie befinden sich in der Nähe von porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten und weisen eine ähnliche Geologie auf. Die Arbeiten auf den Trailbreaker-Claims werden für das Unternehmen in Zukunft eine hohe Priorität haben.

News: Vizsla Copper trifft Vereinbarung mit Trailbreaker Resources zur Erweiterung des Kupfer-Gold-Projekts Woodjam

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: MAG Silver + Alpha Lithium + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + First Tin + Gama Explorations + GoldMining + Gold Royalty + Li-Metal + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold and Silver + Skeena Resources + Stallion Discoveries + Tier One Silver + Tudor Gold + Uranium Energy + U.S. GoldMining + Victoria Gold + Vizsla Copper.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: MAG Silver + Alpha Lithium + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Consolidated Uranium + First Tin + Gama Explorations + GoldMining + Gold Royalty + Li-Metal + MAG Silver + Maple Gold Mines + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold and Silver + Skeena Resources + Uranium Energy + U.S. GoldMining + Victoria Gold.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG