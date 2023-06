HARARE (dpa-AFX) - Eine Hyperinflation mit rasant ansteigenden Lebensmittel- und Benzinpreisen bringt nach Ansicht von Experten Millionen Menschen in Simbabwe an den Rand ihrer Existenz. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten zwei Monate vor den Wahlen in dem Land im südlichen Afrika sei "alarmierend", sagten Wirtschaftsexperten am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Löhne und Ersparnisse schrumpfen in besorgniserregendem Tempo. Die Menschen können mit den steigenden Preisen nicht mehr Schritt halten. Sogar Lebensmittel werden unbezahlbar", sagte die Direktorin des nationalen Verbraucherrats, Rosemary Mpofu.

Der Preis für einen Laib Brot stieg in der örtlichen Währung, dem Simbabwe-Dollar, seit Januar bereits um ein Vielfaches an. "Familien müssen schwierige Entscheidungen treffen: Bringen sie Essen auf den Tisch oder kaufen sie Medikamente oder zahlen ihre Stromrechnung?", sagte Ökonom Gift Mugano in Harare. Kosten für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hätten sich etwa versechsfacht. Aufgrund häufiger Benzinengpässe stehen Autofahrer oft Stunden an Tankstellen Schlange. Zudem hätten Stromausfälle von 12 zu 18 Stunden pro Tag die seit langem kriselnde Wirtschaft nahezu zum Stillstand gebracht.