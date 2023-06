BVTE kritisiert Aromenverbot für Tabakerhitzer / "Bundesregierung muss Konzept der Risikoreduzierung endlich ernst nehmen"

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

BVTE kritisiert das geplante Verbot charakteristischer Aromen für erhitzten

Tabak. Am Abend wird der Bundestag das Dritte Änderungsgesetz zum

Tabakerzeugnisgesetz mit weitreichenden Einschränkungen für erhitzten Tabak

beschließen. Damit setzt Deutschland eine EU-Richtlinie in nationales Recht um.



"Die gravierende Gesetzesverschärfung für Tabakerhitzer ist ein erheblicher

Rückschlag für das Konzept der Risikoreduzierung beim Genuss von

Nikotinprodukten. Wenn Tabak nicht mehr bei 800 bis 900 Grad Celsius verbrannt,

sondern nur noch bis zu 300 Grad Celsius erwärmt wird, können kanzerogene

Schadstoffe, die nur bei Verbrennungsprozessen entstehen, von vornherein

vermieden werden. Aromen in Tabakerhitzersticks sind sehr beliebt und leisten

einen großen Beitrag beim Umstieg auf potenziell risikoreduzierte

Tabakerzeugnisse. Ausgerechnet diese Produkte werden nun vom Gesetzgeber mit

Zigaretten in einen Topf geworfen", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des

BVTE Jan Mücke heute in Berlin.