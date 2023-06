Die Gewinner des Deutschen Dachpreises 2023 bei feierlicher Preisverleihung in Gütersloh gekürt (VIDEO)

Gütersloh (ots) -



- 15 Gewinner in fünf Kategorien und zwei Sonderpreise bei den inoffiziellen

"Handwerker-Oscars"

- Preisverleihung mit rund 600 Vertretern von Industrie, Handel und

Handwerksbetrieben aus ganz Deutschland



Die Sieger der DACHKRONE stehen fest! Bei einer feierlichen Preisverleihung

wurden in der Stadthalle Gütersloh jetzt die Preisträger des Deutschen

Dachpreises in fünf Kategorien gekürt sowie zwei Sonderpreise verliehen - an die

beiden tadschikischen Einwanderer Shohin Bobojonvo und Bahrillo Subhonqulov für

perfekte Integration sowie an die Dachdeckerei Dämgen aus Mainz für die

witzigste Bewerbung. Mit dem Award Deutscher Dachpreis werden jährlich die

besten Dachdecker-, Zimmerer- und Bauspengler-Betriebe aus ganz Deutschland

ausgezeichnet. Rund 600 Teilnehmer feierten die Preisverleihung und danach eine

rauschende Party - bei einer Veranstaltung, die bereits im zweiten Jahr ihres

Bestehens das größte Event ihrer Art im Baugewerbe ist. Ein Schwerpunkt liegt

darauf, dem deutschen Handwerk ein positiveres Image zu geben und die Branche

für den Nachwuchs interessant zu machen. Deshalb engagieren sich auch zahlreiche

Herstellergrößen wie Roto Frank DST, Braas oder Picard für die DACHKRONE und

sind als Sponsoren aktiv. Urs Nies, Managing Director beim Deutschen Dachpreis,

freut sich: "Das war eine fantastische Preisverleihung, es hat schon einen

Grund, dass viele hier unter der Hand von den Handwerker-Oscars sprechen. Ich

bin sehr stolz, dass wir eine solche Plattform für eine bislang oft übersehene

Branche schaffen konnten, die gerade auch dem Handwerk und den Machern dahinter

eine Wertschätzung entgegenbringt, wie sie heute selten geworden ist."