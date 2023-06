Der historisch schnelle Zinsanstieg in den vergangenen Monaten hatte die Rentenmärkte durcheinandergewirbelt. Mittlerweile ist mehr Ruhe eingekehrt, verbunden allerdings mit Unsicherheit über die weiteren Schritte der Notenbanken. „Zunächst gehen wir am kurzen Ende von steigenden Renditen aus“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „Dies vor allem angesichts der Notenbankpolitik, deren Zinserhöhungszyklus erst noch zu Ende gehen muss.“ Am langen Ende werden die Renditen aber bereits attraktiv, eine Verlängerung der Duration in den Portfolios ist deshalb geboten.

Die US-Notenbank Fed hatte eine Zinspause eingeläutet, behält sich aber weitere Zinsschritte ausdrücklich vor. Die EZB dagegen erhöhte die Leitzinsen noch einmal und will damit auch noch weiter fortfahren. „Die Gesamtwirkung der bisherigen geldpolitischen Straffung lässt sich erfahrungsgemäß erst 12 bis 18 Monate später abschätzen“, sagt Gerlinger. „Die Notenbanken werden jetzt also eine weniger aktive, sondern mehr beobachtende Position einnehmen und sehen, wie sich ihre schnellen Zinsschritte bemerkbar machen.“ In keinem Fall ist die Zinswende jetzt schon sicher, auch wenn die Märkte das zum Teil bereits einpreisen. „Die Fed etwa hat noch nie eine Zinssenkung bei einer so hohen Inflation und einer so niedrigen Arbeitslosigkeit eingeleitet“, so Gerlinger.