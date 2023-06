Stabsübergabe im Studiosus-Sicherheitsmanagement Edwin Doldi geht in den Ruhestand

München (ots) - Nach 20 Jahren im Einsatz für die Reisesicherheit der

Studiosus-Gäste sagt Studiosus-Sicherheitsmanager Edwin Doldi Servus. Zum 1.

Juli 2023 verabschiedet sich der Südtiroler in den Ruhestand und übergibt den

Stab an seinen Nachfolger Holger Baldus.



Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Die Leistung von Edwin Doldi kann

nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er hat das Sicherheitsmanagement für die

gesamte Unternehmensgruppe wie kein zweiter geprägt und zu einer Instanz in der

Tourismusbranche gemacht. Für seinen herausragenden Einsatz und seine

Verbundenheit darf ich mich bei Edwin von Herzen bedanken." Edwin Doldi wurde

2004 zum Sicherheitsmanager von Studiosus berufen. Seit 2011 war er zudem

stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Krisen- und

Sicherheitsmanagement beim Deutschen Reiseverband DRV.