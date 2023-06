Kampagne „Climate X" 2023 für COP28 erweitert

Wie ihr Thema verdeutlicht, betont die Kampagne „Climate X" die Synergie zwischen dem Klimawandel und anderen SDGs und verfügt über eine dreidimensionale Struktur, um mit der breitesten Basis von Multi-Stakeholdern in Kontakt zu treten. Auf nationaler Ebene zielt die Schulung darauf ab, zukünftige Führungsrollen im Klimabereich zu unterstützen. Auf regionaler Ebene soll ein Regionalforum zum Klimawandel eine breitere akademische Zusammenarbeit fördern. Auf internationaler Ebene verfolgt die Global Youth Climate Week, ein brandneuer Mechanismus, der von der GAUC und ihren weltweit tätigen Partnern gemeinsam initiiert wurde, das Ziel, Maßnahmen der Jugend zur Bekämpfung des Klimawandels auf der ganzen Welt zu verstärken.

„Die innovativen Maßnahmen und Beiträge junger Menschen zur Förderung der Kohlenstoffneutralität, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erreichen der SDGs sind bemerkenswert", so Shahbaz Khan, Director of UNESCO Multi-sectoral Regional Office für Ostasien und Vertreter in China, Nordkorea, Japan, der Mongolei und Südkorea, bei der Eröffnungszeremonie der „Climate X"-Schulung. „Internationale Organisationen, Allianzen von Bildungseinrichtungen, politische Entscheidungsträger und der private Sektor sollten zusammenarbeiten, um ihnen eine globale Plattform zu bieten, damit ihre Talente zum Vorschein kommen, ihre Stimmen Gehör finden und ihre Handlungen gesehen werden können."

DUBAI, VAE, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) erweitert in einer strategischen Partnerschaft mit der UNESCO und der Asian Universities Alliance (AUA) die Kampagne „Climate X", die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, um zur Entwicklung der globalen Klimapolitik und zum Erfolg der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) beizutragen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer