Cyclomedia, Weltmarktführer für Geospatial Data Technology gibt die Ernennung des Führungsteams bekannt

ZALTBOMMEL, Niederlande, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Cyclomedia, weltweit führender Anbieter von Geodaten-Technologie, gibt die Erweiterung seines Führungsteams um zwei sehr erfahrene Branchenexperten bekannt. Beide Ernennungen bringen eine Fülle an Erkenntnissen und Erfahrungen zu einer Zeit mit, in der Cyclomedia versucht, zu skalieren und sich in verschiedenen vertikalen Branchen weiter zu etablieren.

Rogier van Wijk, Leiter der Finanzabteilung

Rogier van Wijk (47), tritt Cyclomedia als Chief Financial Officer (CFO) bei, nachdem er zuvor während einer 18-jährigen Karriere bei Philips Electronics und sechs Jahren bei der Intertrust Group verschiedene globale Finanzrollen innehatte. Rogiers Hintergrund ist sehr international ausgerichtet: Er hat in den Niederlanden, den USA und China gearbeitet und dabei ein solides Portfolio an Erfahrungen in den Bereichen Technologie und Private Equity aufgebaut.

„Ich freue mich sehr, dem Cyclomedia-Team beizutreten", sagt Rogier. „Gemeinsam mit dem Rest des Managements möchte ich das internationale Wachstum des Unternehmens fortsetzen, indem wir die richtigen Prioritäten setzen und uns auf unser Geschäft konzentrieren. Auf diese Weise können wir neue Produkte und Technologien entwickeln und in sie investieren. Diese Chance stellt ein aufregendes neues Kapitel in meiner Karriere dar.„

Sean Fernback, Leiter der Technologieabteilung

Cyclomedia gibt außerdem die Ernennung von Sean Fernback (59) zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Sean verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Geodaten-Technologie und eine einzigartige Mischung aus Fachwissen in mehreren wichtigen Cyclomedia-Geschäftsbereichen, wie etwa großflächige, hochpräzise 3D-Bilder. Er hat in seinen früheren Positionen bei TomTom und Wartsila Voyage unter anderem in der Unterhaltungselektronik und der kommerziellen Schifffahrtsindustrie bemerkenswerte Erfolge erzielt.

„Ich glaube, es ist offensichtlich, dass Spitzentechnologie und unsere Mitarbeiter unseren Erfolg bestimmen werden, und ich freue mich sehr darüber, was wir tun können, um die Marktführerschaft aufrechtzuerhalten und unser Geschäft weiter auszubauen", sagt Sean. „Unser vielseitiger F&E-Betrieb und unser außergewöhnliches Engineering-Team werden es uns ermöglichen, innovativ zu sein und noch hochwertigere Dienstleistungen und Produkte auf berechenbare Weise zu liefern. Ich freue mich sehr, zu einer so spannenden Zeit zu Cyclomedia zu kommen.„