Jahrelang profitierte die Aktie von CoStar vom Boom auf dem Immobilienmarkt, Ende Oktober 2021 erreichte die Akte einen Höchststand von 101,05 US-Dollar und drehte schließlich zur Unterseite ab. Hierbei kam es zu heftigen Verlusten bis Ende Februar 2022 auf genau 49,00 US-Dollar, wo die Aktie einen Boden vorfand und in die Gegenrichtung ausschlug. Bis November gelang es schließlich auf 85,37 US-Dollar zurückzukehren, nach einem abermaligen Test des EMA 200 im Frühjahr dieses Jahres konnte das Papier schließlich auf frische Jahreshochs zulegen und steuert nun geradewegs die Verlaufshochs aus 2021 an. Bis dahin allerdings könnte sich noch ein Long-Investment durchaus lohnen.

Der erfolgreiche Ausbruch über die Hochs aus 2022 von 85,37 US-Dollar hat der Aktie nun weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 90,00, darüber an 95,28 US-Dollar verschafft. Im Zuge der zweiten Kaufwelle könnte sich sogar ein Anstieg an die Jahreshochs aus 2021 bei 101,05 US-Dollar anbahnen. Rücksetzer unter den EMA 50 bei rund 80,00 US-Dollar würden jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit der laufenden Rallye wecken, Verluste auf 74,65 US-Dollar sollten dann zwangsläufig eingeplant werden. Darunter dürfte nur noch der EMA 200 bei 69,53 US-Dollar als Unterstützung aushelfen können.

CoStar Group Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: