30.000-USD-Hürde genommen: Bitcoin auf dem besten Weg zurück zum Jahreshoch

Bitcoin im Aufwind: In sieben Tagen steigt der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung um fast 20 Prozent und knackte am Mittwoch die magische Grenze von 30.000 US-Dollar. Aktuell steht er damit nur noch wenige Prozentpunkte von seinem Jahreshoch von 31.023 US-Dollar entfernt, das er im April 2023 erreicht hatte. Seit Jahresanfang verbuchte die Kryptowährung damit ein Plus von fast 82 Prozent.

Grund für die Euphorie der Anleger: Vergangene Woche Donnerstag beantragte der Vermögensverwalter BlackRock die Zulassung eines Bitcoin-ETF bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC. Der Fonds soll die Entwicklung des Bitcoins nachbilden und die Kryptowährung so leichter handelbar für Investoren machen. Auch der US-Vermögensverwalter Wisdom Tree reichte am Dienstag ein Zulassungsschreiben ein. Es ist aber keinesfalls sicher, dass ihre Vorhaben gelingen: In der Vergangenheit lehnte die SEC solche Anträge bereits mehrfach ab: Die Produkte seien zu anfällig für Manipulation und Betrug und böten zu wenig Investorenschutz.