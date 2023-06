WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den indischen Premierminister Narendra Modi als Staatsgast im Weißen Haus empfangen. Neben bilateralen Gesprächen und einem Presseauftritt der beiden war am Donnerstag auch eine Rede Modis vor beiden Kammern des US-Kongresses geplant, sowie ein festliches Staatsbankett am Abend im Weißen Haus. Am Mittwochabend waren Biden und Modi bereits zu einem informellen Abendessen zusammengekommen.

Staatsbesuche werden anders als reguläre Arbeitsbesuche von besonderem protokollarischen Pomp begleitet, wie etwa einem Staatsbankett. Modi ist in Bidens Amtszeit erst der dritte ausländische Gast, dem diese Ehre zuteil wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war im vergangenen Dezember zu einem Staatsbesuch in die USA gereist. Ende April folgte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol.