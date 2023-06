KfW IPEX-Bank Finanzierung zum Ausbau der Strom- und Wassernetze in Nürnberg

Frankfurt am Main (ots) -



- Investitionen in die Energiewende Deutschlands

- Integration Erneuerbarer Energien



Die KfW IPEX-Bank stellt der N-ERGIE eine Finanzierung über insgesamt 100 Mio.

EUR für umfangreiche Investitionen in das Strom- und Wassernetz zur Verfügung.

Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm "IKU - Investitionskredit Kommunale

und Soziale Unternehmen" der KfW, mit dem diese u.a. Investitionen in die

kommunale Infrastruktur unterstützt.



Die N-ERGIE nimmt derzeit umfangreiche Investitionen in das Strom-, Gas-,

Fernwärme- und Wassernetz innerhalb ihres Netzgebietes vor. Der Ausbau der

Stromnetze dient der zunehmenden Integration von Erneuerbaren Energien sowie den

wachsenden Anforderungen an das Stromnetz aufgrund von E-Mobilität und

Wärmepumpen.