"Riesige Chance" Einwanderungsgesetz für Fachkräfte trifft auf leergefegten Arbeitsmarkt

Düsseldorf (ots) -



- Acht von zehn Unternehmen in Deutschland spüren längst einen

Produktivitätsverlust durch unbesetzte Stellen

- Sebastian Dettmers, CEO bei The Stepstone Group: "Ohne qualifizierte

Zuwanderung werden wir die heraufziehende Arbeiterlosigkeit nicht bewältigen

können."

- Jobmarkt wird internationaler: Schon 13 Prozent der Bewerbungen aus dem

Ausland



Das geplante Einwanderungsgesetz für Fachkräfte trifft auf einen leergefegten

deutschen Arbeitsmarkt - mit dramatischen Folgen: Schon jetzt leiden acht von

zehn Unternehmen unter Produktivitätseinbußen aufgrund unbesetzter Stellen, wie

eine Erhebung von The Stepstone Group unter 700 Personalverantwortlichen vom

Herbst 2022 ergab. 83 Prozent der Befragten bezeichneten es als Herausforderung,

genügend Kandidat*innen für ihre offenen Stellen zu finden. 57 Prozent gaben an,

der zunehmende Wettbewerb um die besten Fachkräfte stelle eine der größten

Herausforderungen für ihren Geschäftserfolg dar.*