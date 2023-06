Seite 2 ► Seite 1 von 3

Herne (ots) - Immer mehr Menschen erkennen den Wert langfristiger Geldanlagen -wie man sie richtig umsetzt, wissen allerdings nur die wenigsten. Als Inhabereiner Provinzial-Agentur unterstützen die Versicherungsexperten ChristopherEisele und Pascal Groß ihre Kunden, hierbei schon vor dem eigentlichenBeratungsgespräch die richtige Entscheidung zu treffen. In diesem Ratgeberverraten sie, welche Fehler man bei der Geldanlage unbedingt vermeiden sollte.Früher konnten wir stets darauf bauen, dass eine ausreichende Rente uns einsorgenfreies Leben im Alter ermöglicht. Heute jedoch stehen sinkendeRentenzahlungen steigenden Lebenshaltungskosten gegenüber. Die Konsequenz ist,dass die gesetzliche Rente in vielen Fällen nicht mehr ausreicht, um dengewohnten Lebensstandard im Alter zu erhalten oder gar alle festen Ausgaben zudecken. Daher ist es nicht überraschend, dass sich immer mehr Menschen nachalternativen Möglichkeiten umschauen, um auch nach dem Ende ihrer Karrierefinanziell gut abgesichert zu sein. Und auch abseits davon steigt das Interessean einem nachhaltigen Vermögensaufbau enorm an. "Gerade unerfahrene Anlegerbegehen dabei schnell empfindliche Fehler. Oft bemerken sie das jedoch erst,wenn es bereits zu spät ist - im schlimmsten Fall müssen sie dadurch enormefinanzielle Einbußen hinnehmen", warnt Christopher Eisele."Wer sich dagegen im Voraus umfassend informiert und in Zusammenarbeit mit einemerfahrenen Berater eine individuelle Strategie entwickelt, kann zuverlässig undkomplikationsfrei ein Vermögen aufbauen", fügt sein Geschäftspartner Pascal Großhinzu. Die beiden Versicherungsexperten sind Eigentümer einer Provinzial-Agenturund haben ein Konzept kreiert, welches präzise auf die Anforderungen derEndnutzer zugeschnitten ist. Personen, die an einer individuellen Altersvorsorgeoder allgemein an Geldanlagen interessiert sind, erhalten durch den Vortrag derProfis exakte Informationen darüber, welches Modell sich für sie am besteneignet. Im Laufe der Jahre haben Christopher Eisele und Pascal Groß zudem immerwieder die unterschiedlichsten Fehler aufgedeckt, die ihren Interessenten vorihrer Zusammenarbeit unterlaufen sind. Im Folgenden teilen sie ihre Erfahrungenhierzu.Fehler 1: Die Auswirkungen von Kosten unterschätzenViele Anleger unterschätzen die langfristigen Effekte von Gebühren und Kostenauf ihre Rendite. Ein einfacher Vergleich kann dies eindrucksvoll verdeutlichen:Investiert beispielsweise jemand über einen Zeitraum von 40 Jahren monatlich 100