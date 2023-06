EIN NEUER BERICHT VON GENERATION ZEIGT, WIE ARBEITGEBER IHRE EINSTELLUNGSPRAKTIKEN ANPASSEN MÜSSEN, UM NACHWUCHSKRÄFTE FÜR DEN TECHNISCHEN BEREICH ZU GEWINNEN

Washington (ots/PRNewswire) - Trotz der anhaltenden Diskussion rund um die

kompetenzbasierte Einstellung von Fachkräften haben 61 % der Arbeitgeber in den

vergangenen drei Jahren zusätzliche Anforderungen an die Arbeit oder die

Ausbildung bei Neueinstellungen gestellt.



Unternehmen, die die Anforderungen an den Hochschulabschluss oder die

Berufserfahrung abgeschafft haben, verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Zahl

der Bewerber und eine vergleichbare Leistung am Arbeitsplatz.





Neue Daten von Generation, der globalen Non-Profit-Organisation fürBeschäftigung, zeigen, dass Unternehmen ihre Einstellungspraktiken fürNachwuchskräfte im technischen Bereich radikal überdenken müssen - und legenerste Schritte fest.Eine Reihe von Unternehmen hat in den letzten drei Jahren bereits den Weg derAbschaffung von Studien- oder Arbeitsanforderungen beschritten und erntet nundie Früchte.Fast 60 % der Unternehmen, die diese Anforderungen abgeschafft haben,verzeichneten einen Anstieg der Bewerberzahlen, so dass sie mehr Mitarbeiterschneller einstellen und neue Bewerberpools erschließen konnten, die dieTalentvielfalt fördern. Mehr noch, sie sahen kaum einen Kompromiss in Bezug aufdie Leistung, wenn die Kandidaten erst einmal im Job waren - 84 % derUnternehmen gaben an, dass Personen, die sie ohne Abschluss oderAusbildungsanforderungen einstellten, die gleichen oder bessere Leistungenerbrachten als Personen, die mit traditionellen Methoden eingestellt wurden.Diese Ergebnisse stammen aus der Studie " Launching a Tech Hiring Revolution ",einer Erhebung unter Tausenden Arbeitgebern, Einsteigern in Tech-Berufen undArbeitssuchenden in acht Ländern befragt hat: Brasilien, Kanada, Frankreich,Deutschland, Indien, Mexiko, das Vereinigte Königreich und die USA. Die Studiewurde von der Hg Foundation sowie von der Bank of America, Clayton, Dubilier &Rice und der MetLife Foundation unterstützt.Weltweit geben 86 % der befragten Arbeitgeber an, dass sie Stellen fürBerufsanfänger im technischen Bereich besetzen. Unternehmen in verschiedenenSektoren, darunter Banken, Fertigungsbetriebe und der Einzelhandel, haben alleeinen Bedarf an technischen Fachkräften, was sie zwingt, um Talente zukonkurrieren. Und sie tun sich schwer: 62 % der Arbeitgeber sind der Meinung,dass sich die Einstellungsverfahren für Berufsanfänger im technischen Bereichändern müssen.Echte Einstiegsjobs im technischen Bereich gibt es nicht mehr. 94 % derArbeitgeber geben an, dass ihre Einstellungsvoraussetzungen für "Einstiegsjobs"im technischen Bereich vorherige Berufserfahrung in einem verwandten Bereich