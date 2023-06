Kampagne "Climate X" 2023 für COP28 erweitert

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Global Alliance of Universities on Climate

(GAUC) erweitert in einer strategischen Partnerschaft mit der UNESCO und der

Asian Universities Alliance (AUA) die Kampagne "Climate X", die letztes Jahr ins

Leben gerufen wurde, um zur Entwicklung der globalen Klimapolitik und zum Erfolg

der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) beizutragen.



Die Kampagne zielt darauf ab, globale Multi-Stakeholder zu mobilisieren, um

zukünftige Führungsrollen im Klimabereich zu fördern, mit besonderem Schwerpunkt

auf der synergistischen Perspektive zwischen dem Klimawandel und anderen Zielen

der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development

Goals, SDGs). Das "Climate X"-Schulungsprogramm für Führungskräfte 2023 (die

"Climate X" -Schulung), das erste Vorzeigeprogramm der Kampagne, hat eine

begeisterte Reaktion von Jugendlichen aus aller Welt erhalten. Innerhalb von nur

einer Woche haben sich mehr als 1.000 Hochschulstudenten aus über 70 Ländern und

Regionen beworben. Das Bewerbungsportal bleibt bis zum 30. Juni auf

http://climatexleadership.gauc.net/ offen.