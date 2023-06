Über 40 Unternehmen verpflichten sich auf dem Tent European Business Summit, mehr als 250.000 Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern einzustellen und auszubilden

PARIS, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am Vorabend des Weltflüchtlingstages und während Europa sich angesichts der vier bis fünf Millionen Geflüchteten, darunter überwiegend Frauen aus der Ukraine, der größten Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellen muss – haben 41 führende Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgegeben, dass sie über 250.000 ukrainische Flüchtlingsfrauen und andere Geflüchtete in mehreren europäischen Ländern einstellen und ausbilden werden. Diese ehrgeizigen Pläne wurden heute auf dem von der Tent Partnership for Refugees (Tent) veranstalteten Tent European Business Summit in Paris verkündet und stellen einen neuen Rekord auf, was das Engagement aus der Wirtschaft zur Integration Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt betrifft.

Als Teil dieser historischen Verpflichtung haben führende Marken wie Hilton, Marriott International und Teleperformance die Einstellung von 13.680 Geflüchteten zugesagt, die größten Personaldienstleister der Welt wie Adecco, ManpowerGroup und Randstad wollen 152.000 Geflüchtete in Arbeitsstellen vermitteln, und weitere bedeutende Unternehmen wie Accenture, Generali und Indeed verpflichten sich, über 86.000 Geflüchtete auszubilden. Auf dem Gipfeltreffen wurde auch eine Finanzierung von Google.org, der Philanthropie von Google, angekündigt, um die Arbeit von Tent in Polen zu beschleunigen, sowie auch neue strategische Partnerschaften mit LinkedIn und Visa bekanntgegeben -- einschließlich finanzieller Unterstützung, um die Tent-Initiativen zum beruflichen Mentoring von Geflüchteten in Europa auszubauen.

Die gemachten Zusagen werden zweifellos die Unternehmensbelegschaften stärken, Personallücken schließen und positive Impulse für die europäische Wirtschaft bringen sowie schätzungsweise jährlich über 2 Milliarden € an Einkommen für Geflüchtete in Europa generieren.

Da ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine nicht in Sicht ist - und die Europäische Union Millionen von Ukrainer:innen aufnimmt - ist es unerlässlich, dass den Geflüchteten durch die Integration in den Arbeitsmarkt eine längerfristige Eingliederung und Hoffnung geboten wird, sagte Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission, der auf dem Gipfel die Eröffnungsrede hielt. "Die Öffnung der EU-Grenzen für Ukrainer:innen vor über einem Jahr hat Europa von seiner besten Seite gezeigt. Ein Jahr später sind jedoch immer noch viel zu viele Geflüchtete ohne Arbeit, trotz unseres endemischen Fachkräftemangels, ihres hohen Bildungsniveaus, ihres Wunsches, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und ihres gesetzlichen Rechts auf Arbeit im Rahmen der Richtlinie über vorübergehenden Schutz. Diese beispiellose Unterstützung von Unternehmen aus dem ganzen Kontinent wird entscheidend dazu beitragen, dass Zehntausende von Ukrainer:innen für sich und ihre Angehörigen in der Ukraine sorgen können."